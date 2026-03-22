«Арсенал» — «Ман Сити»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв финального матча Кубка английской лиги, в котором играют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.