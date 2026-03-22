Артур Жорже стал главным тренером «Крузейро»

Бразильский «Крузейро» из Белу-Оризонти на официальном сайте объявил о назначении Артура Жорже на пост главного тренера команды.

Специалист подписал с «небесными» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до конца 2027 года. В тренерский штаб Жорже вошли помощники Андре Кунья и Жоао Кардозу, тренер по физической подготовке Тьяго Лопес и аналитик Родриго Мира.

Ранее Артур Жорже работал с португальской «Брагой», бразильским «Ботафого», катарским «Аль-Райяном» и другими командами.

На данный момент «Крузейро» с тремя очками занимает предпоследнее, 20-е место в турнирной таблице бразильской Серии А.