Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Первый тренер Соболева прокомментировал попадание нападающего в «Клуб 100»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, отреагировал на 100-й гол форварда и его попадание в «Клуб 100». Игрок сине-бело-голубых отличился в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». На данный момент «Зенит» ведёт в игре со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Хорошо, что Саша вошёл в «Клуб 100». Молодец! Ещё есть время увеличить свой бомбардирский счёт. Главное — играть. Я ему желаю, чтобы больше играл. Будет играть — будет всё забивать», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего в нынешнем сезоне Александр Соболев отличился девять раз в 29 встречах.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

