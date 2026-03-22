Первый тренер Соболева прокомментировал попадание нападающего в «Клуб 100»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, отреагировал на 100-й гол форварда и его попадание в «Клуб 100». Игрок сине-бело-голубых отличился в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». На данный момент «Зенит» ведёт в игре со счётом 2:1.

«Хорошо, что Саша вошёл в «Клуб 100». Молодец! Ещё есть время увеличить свой бомбардирский счёт. Главное — играть. Я ему желаю, чтобы больше играл. Будет играть — будет всё забивать», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего в нынешнем сезоне Александр Соболев отличился девять раз в 29 встречах.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.