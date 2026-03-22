Первый тренер Соболева: не вижу, чтобы в сборной кто-то был на голову выше Саши

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о непопадании форварда в состав сборной России на мартовские матчи команды.

«Ничего страшного, что Сашу не вызвали на мартовские матчи сборной. Это же не официальные матчи. В сборной же не будет ни Головина, ни Захаряна. Будет хорошо играть — будут вызывать. Там все примерно одинаковые. Не вижу, чтобы в сборной кто-то был на голову выше Саши. Может, у Карпина какая-то модель игра. Будет забивать — будет вызываться. Это дело тренера», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.