«Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и ярославским «Шинником». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Артур Галоян. Нападающий ярославской команды отличился на 16-й минуте. В конце первого тайма на 43-й минуте форвард красно-белых Амур Калмыков сравнял счёт.

После 25 матчей костромской «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 38 очков. «Шинник» с 31 очком располагается на 12-й строчке.