Барселона — Райо Вальекано, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:0, 29-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче 29-го тура Ла Лиги благодаря голу Араухо
Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Адриан Кордеро Вега. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

Единственный мяч во встрече забил защитник «Барселоны» Рональд Араухо на 24-й минуте.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Райо Вальекано» в домашнем матче сыграет с «Эльче» 3 апреля, а «Барселона» на день позже на выезде встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
