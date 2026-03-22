Защитник «Ман Сити» Рубен Диаш пропустит финал Кубка лиги с «Арсеналом» — The Athletic

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш из-за травмы не сможет помочь своей команде в финальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
По данным источника, у футболиста повреждение подколенного сухожилия, что и не позволит ему принять участие в этой встрече.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.

