Защитник «Ман Сити» Рубен Диаш пропустит финал Кубка лиги с «Арсеналом» — The Athletic

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш из-за травмы не сможет помочь своей команде в финальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.

По данным источника, у футболиста повреждение подколенного сухожилия, что и не позволит ему принять участие в этой встрече.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.