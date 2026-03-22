Защитник «Ман Сити» Рубен Диаш пропустит финал Кубка лиги с «Арсеналом» — The Athletic
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш из-за травмы не сможет помочь своей команде в финальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, у футболиста повреждение подколенного сухожилия, что и не позволит ему принять участие в этой встрече.
В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2026
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:26
-
18:23
-
18:22
-
18:22
-
18:19
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:37Артур Жорже стал главным тренером «Крузейро» Официально
-
17:33
-
17:26
-
17:20
-
17:17
-
17:09
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:39