Динамо М — Зенит, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:3, 22-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» переиграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ, Соболев забил
Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

На 22-й минуте счёт в матче открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Нападающий московской команды Артур Гомес сравнял счёт на 37-й минуте. Нападающий «Зенита» Александр Соболев снова вывел свою команду вперёд на 43-й минуте. На 85-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч гостей.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

