«Зенит» переиграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ, Соболев забил

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

На 22-й минуте счёт в матче открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Нападающий московской команды Артур Гомес сравнял счёт на 37-й минуте. Нападающий «Зенита» Александр Соболев снова вывел свою команду вперёд на 43-й минуте. На 85-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч гостей.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.