Соболев впервые за время игры за «Зенит» забил в трёх матчах РПЛ подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1). Тем самым форвард санкт-петербургского клуба впервые за время игры за сине-бело-голубых забил в трёх матчах РПЛ подряд.

Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, перейдя в команду из московского «Спартака». Всего нападающий провёл 43 матча за клуб в чемпионате России, в которых забил 10 голов.

На данный момент «Зенит», в активе которого 48 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 49 очков.