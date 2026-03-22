Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев впервые за время игры за «Зенит» забил в трёх матчах РПЛ подряд

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1). Тем самым форвард санкт-петербургского клуба впервые за время игры за сине-бело-голубых забил в трёх матчах РПЛ подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, перейдя в команду из московского «Спартака». Всего нападающий провёл 43 матча за клуб в чемпионате России, в которых забил 10 голов.

На данный момент «Зенит», в активе которого 48 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 49 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android