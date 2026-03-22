Мостовой провёл параллель между дебютантом «Спартака» Полехом и Ламином Ямалем

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» со счётом 2:0, и сравнил дебютанта столичного клуба Павла Полеху с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Павел Полех вышел, молодец! Хорошо, что выпустили. За всю свою жизнь мы видели многих молодых футболистов, которые дебютируют в раннем возрасте. Здесь задача не только выйти, но и играть. Каким стал Ямаль, когда начал играть в 16 лет? Но это же даётся единицам. Я в своё время тоже дебютировал за «Спартак» в юном возрасте, когда мне было 18 лет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

16-летний полузащитник «Спартака» Павел Полех вышел на поле в конце встречи на 88-й минуте.