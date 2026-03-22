Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Литвинов забил шикарный гол и здорово смотрелся против «Оренбурга»

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил гол полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Литвинов забил шикарный гол и здорово смотрелся против «Оренбурга». Для меня это не удивительно. Я его давно видел, когда он недавно ещё был игроком основного состава «Спартака». Причём у него есть хорошие качества, что он может играть на многих позициях», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android