Мостовой: Литвинов забил шикарный гол и здорово смотрелся против «Оренбурга»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил гол полузащитника красно-белых Руслана Литвинова в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Литвинов забил шикарный гол и здорово смотрелся против «Оренбурга». Для меня это не удивительно. Я его давно видел, когда он недавно ещё был игроком основного состава «Спартака». Причём у него есть хорошие качества, что он может играть на многих позициях», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.