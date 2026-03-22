Майнц — Айнтрахт, результат матча 22 марта 2026, счёт 2:1, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Майнц» вырвал победу над «Айнтрахтом» в 27-м туре Бундеслиги
Завершён матч 27-го тура Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и франкфуртский «Айнтрахт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер из Гамбурга.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Майнц
2 : 1
1:0 Небель – 6'     1:1 Браун – 20'     2:1 Небель – 90'    

Пауль Небель вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте, Натаниэль Браун сравнял счёт на 20-й минуте. На 90-й минуте Небель оформил дубль.

После этой игры «Майнц» с 30 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Айнтрахт» с 38 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «карнавальники» 4 апреля на выезде встретятся с «Хоффенхаймом», «орлы» 5 апреля примут «Кёльн».

