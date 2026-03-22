«Зенит» одержал девять побед в последних 10 матчах во всех турнирах
Поделиться
«Зенит» одержал девятую победу в последних 10 матчах во всех турнирах. Это случилось в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые победили московское «Динамо» (3:1). Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
Единственное поражение за это время клуб из Санкт-Петербурга потерпел от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России.
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:26
-
18:23
-
18:22
-
18:22
-
18:19
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:37Артур Жорже стал главным тренером «Крузейро» Официально
-
17:33
-
17:26
-
17:20
-
17:17
-
17:09
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:43