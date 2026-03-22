«Зенит» одержал девять побед в последних 10 матчах во всех турнирах

«Зенит» одержал девятую победу в последних 10 матчах во всех турнирах. Это случилось в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые победили московское «Динамо» (3:1). Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

Единственное поражение за это время клуб из Санкт-Петербурга потерпел от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

