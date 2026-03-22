Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил судейство в матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил судейство в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3). В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов.

«Отношение к судейству после этого матча не изменилось. Что касается работы Иванова в игре с «Зенитом», серьёзных вопросов к нему нет», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Пивоваров раскритиковал работу судей под руководством главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.