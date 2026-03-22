Главный тренер «Зенита» Семак высказался о победе над «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над московским «Динамо» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю всех с заслуженной победой. После пропущенного мяча где-то теряли инициативу, но сыграли уверенно. Реализация не подвела сегодня.

Секретов с «Динамо» нет, мы уже шестой матч играем с ними в этом сезоне. Прекрасно знаем качества друг друга. Мы сыграли надёжно, а моменты у нас есть в каждом матче — вопрос реализации», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.