Главный тренер «Зенита» Семак высказался о победе над «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над московским «Динамо» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Поздравляю всех с заслуженной победой. После пропущенного мяча где-то теряли инициативу, но сыграли уверенно. Реализация не подвела сегодня.
Секретов с «Динамо» нет, мы уже шестой матч играем с ними в этом сезоне. Прекрасно знаем качества друг друга. Мы сыграли надёжно, а моменты у нас есть в каждом матче — вопрос реализации», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.
