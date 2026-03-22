Семак — о выборе в пользу Соболева, а не Дурана: кто лучше готов, тот и играет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1) высказался о конкуренции на позиции нападающего между Александром Соболевым и Джоном Дураном. Отметим, что один из голов в ворота бело-голубых забил российский форвард.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Соболев сыграл хорошо. Он забил, отдал. Саша много двигается, старается, желание есть. Чего ещё от него требовать? Дуран тоже вышел хорошо. Конкуренция у нас чистая. Кто лучше готов, тот и играет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

