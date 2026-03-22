Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Игра качественная со стороны обеих команд, но «Зенит» оказался сильнее. Хочу поблагодарить болельщиков — у нас очередной аншлаг, и игроки чувствовали поддержку. Критики команды со стороны руководства не будет, поскольку этот отрезок прошёл удовлетворённо. Тренерский штаб работает, всё нормально», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.