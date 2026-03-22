«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в этой встрече.

После 22 туров чемпионата России «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды в активе 21 очко.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Зенитом» 4 апреля, а казанский «Рубин» встретится с «Сочи» 6 апреля.