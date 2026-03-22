Точилин ответил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»
Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Не хватило в обороне агрессивной игры со стороны «Динамо». Искры не хватило. У них был план, где они хотели лишить пространства и сыграть в быстрой атаке при отборе. К сожалению, не получилось, потому что не было давления при отборе мяча. Если давать «Зениту» такую свободу, то их класс футболистов приводит к такому результату», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

