Точилин ответил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Не хватило в обороне агрессивной игры со стороны «Динамо». Искры не хватило. У них был план, где они хотели лишить пространства и сыграть в быстрой атаке при отборе. К сожалению, не получилось, потому что не было давления при отборе мяча. Если давать «Зениту» такую свободу, то их класс футболистов приводит к такому результату», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.