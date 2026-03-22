Главный тренер «Динамо» Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Команда не выглядела слабо. Две ошибки у наших ворот — два раза «Зенит» нас наказал. Во втором тайме у нас было больше позиционных подходов. С такой командой очень тяжело отыгрываться. Но, конечно, мы можем играть лучше», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.