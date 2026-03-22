Андрей Кобелев: «Зениту» игра была важнее, «Динамо» потеряло надежду даже на тройку РПЛ

Известный российский экс-футболист и тренер Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Динамо» в домашнем матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Матч удался. С точки зрения тактики и единоборств не было свободного пространства. Если говорить откровенно, «Зениту» эта игра была важнее. «Динамо» потеряло надежду даже на тройку РПЛ, а «Зениту» нельзя было никуда отступать, поэтому сыграли так сплочённо. С другой стороны, претензии к «Динамо» тоже нельзя предъявить. Получилась равная игра. «Динамо» пропустило очень лёгкие мячи», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.