Главный тренер «Динамо» Гусев: Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) высказался об игре 17-летнего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина, сравнив его с легионерами санкт-петербургской команды Вильмаром Барриосом и Венделом.

«Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу. У парня огромное будущее. У него есть качества, чтобы играть на самом высоком уровне. В таком возрасте он вышел и провёл хороший матч», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.