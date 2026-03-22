Главный тренер «Динамо» Гусев: Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу

Главный тренер «Динамо» Гусев: Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) высказался об игре 17-летнего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина, сравнив его с легионерами санкт-петербургской команды Вильмаром Барриосом и Венделом.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Маринкин ни в чём не уступил Барриосу и Венделу. У парня огромное будущее. У него есть качества, чтобы играть на самом высоком уровне. В таком возрасте он вышел и провёл хороший матч», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

