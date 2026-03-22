Фото: Соболев совершил «нырок» после контакта с игроком «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев упал после контакта с защитником московского «Динамо» Роберто Фернандесом в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами. Победу в игре со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Инцидент случился в штрафной «Зенита» после аута «Динамо». Фернандес положил Соболеву руку на спину, после чего форвард совершил «нырок».

Фото: Кадр из трансляции

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Оренбургом».