Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Соболев совершил «нырок» после контакта с игроком «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Соболев совершил «нырок» после контакта с игроком «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев упал после контакта с защитником московского «Динамо» Роберто Фернандесом в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами. Победу в игре со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

Инцидент случился в штрафной «Зенита» после аута «Динамо». Фернандес положил Соболеву руку на спину, после чего форвард совершил «нырок».

Фото: Кадр из трансляции

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Оренбургом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android