Защитник «Ман Сити» Марк Гехи не сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка лиги — Goal.com

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи пропустит матч финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» из-за регламента турнира. Об этом сообщает Goal.com.

Гехи пополнил состав «горожан» 19 января, он перешёл в свою новую команду через шесть дней после первого полуфинального матча турнира между «небесно-голубыми» и «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), что не позволит ему сыграть в финале Кубка лиги из-за особенностей регламента соревнования.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.