«Лацио» победил «Болонью» в 30-м туре Серии А

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Во втором тайме на 51-й минуте нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини не реализовал пенальти. На 72-й минуте полузащитник римской команды Кеннет Тейлор открыл счёт. Через 10 минут Кеннет Тейлор оформил дубль.

На данный момент у «Лацио» 43 очка. После 30 матчей команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 42 очками располагается на девятой строчке.