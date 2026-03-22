Болонья — Лацио, результат матча 22 марта 2026, счет 0:2, 30-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» победил «Болонью» в 30-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Тейлор – 72'     0:2 Тейлор – 82'    

Во втором тайме на 51-й минуте нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини не реализовал пенальти. На 72-й минуте полузащитник римской команды Кеннет Тейлор открыл счёт. Через 10 минут Кеннет Тейлор оформил дубль.

На данный момент у «Лацио» 43 очка. После 30 матчей команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 42 очками располагается на девятой строчке.

