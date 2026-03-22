Аталанта — Верона, результат матча 22 марта 2026, счет 1:0, 30-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» минимально обыграла «Верону» в 30-м туре Серии А
Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джованни Айрольди. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Дзаппакоста – 37'    

Первый гол в матче забил Давиде Дзаппакоста. Полузащитник хозяев поля отличился в конце первого тайма на 37-й минуте.

На данный момент у «Вероны» 18 очков. После 30 матчей команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 50 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Аталанта» сыграет на выезде с «Лечче» (6 апреля), «Верона» примет «Фиорентину» (4 апреля).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
