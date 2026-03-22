Форвард «Динамо» Артур Гомес: нам надо побеждать «Зенит» в следующий раз

Форвард «Динамо» Артур Гомес высказался после поражения своей команды от «Зенита» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы поняли, насколько «Зенит» качественная команда. Нам надо быть чуть агрессивнее. У них качественные игроки в центре поля. Но ничего страшного. Надо возвращаться и в следующий раз побеждать», — передаёт слова Артура Гомеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Оренбургом».