Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Артур Гомес: нам надо побеждать «Зенит» в следующий раз

Форвард «Динамо» Артур Гомес: нам надо побеждать «Зенит» в следующий раз
Комментарии

Форвард «Динамо» Артур Гомес высказался после поражения своей команды от «Зенита» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Мы поняли, насколько «Зенит» качественная команда. Нам надо быть чуть агрессивнее. У них качественные игроки в центре поля. Но ничего страшного. Надо возвращаться и в следующий раз побеждать», — передаёт слова Артура Гомеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Оренбургом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android