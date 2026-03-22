Игрок «Динамо» Артур Гомес: обидно прервать победную серию, но надо работать

Форвард московского «Динамо» Артур Гомес высказался о прерванной победной серии команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

— Обидно прервать победную серию?

— Безусловно, но надо продолжать работать и побеждать, — передаёт слова Артура Гомеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее динамовцы одержали три победы подряд в чемпионате России: над самарскими «Крыльями Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростовом» (1:0).

Московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 4 апреля дома сыграют с «Оренбургом».