Лион — Монако, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:2, 27-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» победил «Лион» в матче 27-го тура Лиги 1, Головин был заменён на 63-й минуте
Комментарии

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Окончен
1 : 2
Монако
1:0 Шульц – 42'     1:1 Аклиуш – 62'     1:2 Балогун – 72'    
Удаления: Тальяфико – 89' / нет

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Лиона» Павел Шульц на 42-й минуте. На 62-й минуте Магнес Аклиуш сравнял счёт в матче, а через 10 минут полузащитник Фоларин Балогун забил второй мяч в ворота хозяев. На 90-й минуте был удалён защитник «Лиона» Николас Тальяфико. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

После 27 встреч французского чемпионата «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на пятой строчке, у команды в активе 46 очков.

В следующем туре «Монако» в домашнем матче сыграет с «Марселем» 5 апреля, а «Лион» в этот же день на выезде встретится с «Анже».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
