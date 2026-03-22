«Монако» победил «Лион» в матче 27-го тура Лиги 1, Головин был заменён на 63-й минуте

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Лиона» Павел Шульц на 42-й минуте. На 62-й минуте Магнес Аклиуш сравнял счёт в матче, а через 10 минут полузащитник Фоларин Балогун забил второй мяч в ворота хозяев. На 90-й минуте был удалён защитник «Лиона» Николас Тальяфико. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

После 27 встреч французского чемпионата «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на пятой строчке, у команды в активе 46 очков.

В следующем туре «Монако» в домашнем матче сыграет с «Марселем» 5 апреля, а «Лион» в этот же день на выезде встретится с «Анже».