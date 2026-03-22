«Локомотив» — «Акрон»: Сесар Монтес открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Цыганок. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник московской команды Сесар Монтес на седьмой минуте.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.