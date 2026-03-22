«Каждый видит по-своему». Защитник «Зенита» Дивеев ответил на вопрос о судействе в РПЛ

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос о судействе в РПЛ после матча 22-го тура, в котором его команда одержала победу над московским «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Каждый видит судейские моменты по-своему. Если есть какие-то правила и трактовки, путь трактуют и судят по ним. Не ко мне вопросы», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Оренбургом».

