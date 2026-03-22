Экс-игрок ЦСКА Дивеев: Мойзес не может кого-то оскорбить, послать

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев, ранее выступавший за московский ЦСКА, высказался о конфликте защитника красно-синих Мойзеса с главным тренером армейцев Фабио Челестини. Ранее сообщалось, что бразилец был отстранён от тренировок с основной командой из-за ссоры со швейцарским специалистом.

«Я не знаю суть конфликта Мойзеса и Челестини, не знаю, что там было. Но знаю, что Мойзес не может кого-то оскорбить, послать. Возможно, в шуточной форме, но так можем мы все. Это футбольный мир: Соболев может послать меня, а я могу его — это нормально. Мойза — очень хороший парень и футболист. Он же говорил: «Я — русская машина». Для меня он очень сильный игрок, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.