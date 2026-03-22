Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо», назвав московский клуб середняком

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ над московским «Динамо» (3:1).

«Зенит» протестировал «Динамо» в Москве. Тест показал, что лидер, играя с середняком, на сегодняшний день, без особых проблем зарабатывает три очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство. «Динамо» ничего серьёзного противопоставить «Зениту» не смогло и показало игру, которая соответствует уровню середняка Премьер-Лиги. При этом «Зенит» играл в экономном режиме и не показал свой максимум», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.