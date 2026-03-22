Александр Соболев высказался о победе «Зенита» над московским «Динамо»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард забил один из голов в ворота бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Получилась хорошая игра — и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент — и один гол. В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2026
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:26