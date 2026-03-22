Александр Соболев высказался о победе «Зенита» над московским «Динамо»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард забил один из голов в ворота бело-голубых.

«Получилась хорошая игра — и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент — и один гол. В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.