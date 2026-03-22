Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев высказался о победе «Зенита» над московским «Динамо»

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард забил один из голов в ворота бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Получилась хорошая игра — и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент — и один гол. В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android