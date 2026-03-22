Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин — о Соболеве: своё место в основном составе «Зенита» он уступать не собирается

Комментарии

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«Зенит» сыграл дисциплинированно сегодня. Заслуженно победили. Терять очки уже нельзя, потому что клуб борется за золотые медали. Такие матчи очень важны. Сейчас выходим напрямую за чемпионством. Соболев старается, в последних играх он приносит очень много пользы, забивает голы. Своё место в основном составе он уступать не собирается, его для этого и покупали», — сказал Игонин корреспонденту «Чемпионата» Дарье Алексеевой.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за клуб 29 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android