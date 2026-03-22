Игонин — о Соболеве: своё место в основном составе «Зенита» он уступать не собирается

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«Зенит» сыграл дисциплинированно сегодня. Заслуженно победили. Терять очки уже нельзя, потому что клуб борется за золотые медали. Такие матчи очень важны. Сейчас выходим напрямую за чемпионством. Соболев старается, в последних играх он приносит очень много пользы, забивает голы. Своё место в основном составе он уступать не собирается, его для этого и покупали», — сказал Игонин корреспонденту «Чемпионата» Дарье Алексеевой.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за клуб 29 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.