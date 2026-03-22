«Локомотив» — «Акрон»: Зелимхан Бакаев забил третий гол хозяев на 26-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Цыганок. Счёт в матче 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    

Зелимхан Бакаев забил третий гол хозяев поля на 26-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник московской команды Сесар Монтес на седьмой минуте. Нападающий гостей Кевин Аревало сравнял счёт на 14-й минуте. Форвард Александр Руденко вывел вперёд железнодорожников на 23-й минуте.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

