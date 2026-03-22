Автобус с болельщиками «Ман Сити» загорелся перед матчем с «Арсеналом» в финале Кубка лиги

Автобус, перевозивший болельщиков «Манчестер Сити» в Лондон на матч финала Кубка английской лиги с «Арсеналом», загорелся на одном из участков дороги. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Фото: Кадр из видео

Из-за происшествия движение на трассе М6 оказалось значительно затруднено. Отмечается, что пассажиров транспортного средства успели эвакуировать, они остались ждать на обочине дороги. Над самим автобусом видно пламя и клубы дыма. О серьёзных угрозах жизни и здоровью любителей футбола не сообщается. Позднее болельщики пересели на другие автобусы.

«Мы можем подтвердить, что сегодня утром на южном направлении платной автомагистрали M6 произошёл инцидент с участием одного из наших автобусов. Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Мы благодарны службам экстренной помощи за оперативную реакцию.

Автобус перевозил болельщиков на финал Кубка английской лиги, и все пассажиры благополучно пересели в другие автобусы, направляющиеся на стадион. Мы сотрудничаем с властями, чтобы разобраться в обстоятельствах дела, и будем предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости», — сказано в сообщении компании-перевозчика.

Материалы по теме
Первый финал сезона в Англии! «Арсенал» и «Сити» решают судьбу трофея. LIVE
Live
Первый финал сезона в Англии! «Арсенал» и «Сити» решают судьбу трофея. LIVE
