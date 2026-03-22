Тренер «Балтики» Талалаев приехал на матч «Локомотив» — «Акрон»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев приехал на матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает «Матч ТВ». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля.

Напомним, наставник калининградцев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. Специалист не принимал участия во вчерашнем матче «Балтики» с «Сочи» (4:0).

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. «Балтика» располагается на третьей строчке, в её активе 42 очка в 22 встречах.