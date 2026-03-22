Тренер «Балтики» Талалаев приехал на матч «Локомотив» — «Акрон»

Тренер «Балтики» Талалаев приехал на матч «Локомотив» — «Акрон»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев приехал на матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает «Матч ТВ». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    

Напомним, наставник калининградцев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. Специалист не принимал участия во вчерашнем матче «Балтики» с «Сочи» (4:0).

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. «Балтика» располагается на третьей строчке, в её активе 42 очка в 22 встречах.

Материалы по теме
«Локо» забил пять мячей в первом тайме! «Акрон» с Дзюбой «горит» в матче РПЛ. LIVE
Live
«Локо» забил пять мячей в первом тайме! «Акрон» с Дзюбой «горит» в матче РПЛ. LIVE
