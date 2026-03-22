Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не удалось ни нам, ни сопернику». Артига — о ничьей «Рубина» с «Крыльями Советов»

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничью своей команды в матче 22‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

«Конечно, мы хотели победить. Рассчитывали забить голы. К сожалению, не удалось взять три очка. Не удалось ни нам, ни сопернику показать зрелищной игры. Результат в целом получился справедливым.

Игра протекала в размеренном темпе. Заменами пытались склонить чашу весов в свою сторону. К сожалению, этого не получилось. Раз не удаётся взять три очка, нужно уметь сохранить одно», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды в активе 21 очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android