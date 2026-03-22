«Не удалось ни нам, ни сопернику». Артига — о ничьей «Рубина» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничью своей команды в матче 22‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Конечно, мы хотели победить. Рассчитывали забить голы. К сожалению, не удалось взять три очка. Не удалось ни нам, ни сопернику показать зрелищной игры. Результат в целом получился справедливым.

Игра протекала в размеренном темпе. Заменами пытались склонить чашу весов в свою сторону. К сожалению, этого не получилось. Раз не удаётся взять три очка, нужно уметь сохранить одно», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России «Рубин» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды в активе 21 очко.