Аршавин — о матче с «Динамо»: если «Зенит» так дальше будет играть, то шансов мало у всех
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался после победы сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ над московским «Динамо» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Зенит» был хорош. Но «Динамо» могло что‑то более агрессивное предложить. Было больше предпосылок, что москвичи сыграют лучше. «Зенит» играл в комфортном для себя темпе. Очень много пространства футболисты получали.
Если «Зенит» вот так и дальше будет играть, то шансов на самом деле мало у всех. Команде надо научиться так играть всегда: уверенно, дисциплинированно, со знанием дела», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:26