Аршавин — о матче с «Динамо»: если «Зенит» так дальше будет играть, то шансов мало у всех

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался после победы сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ над московским «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Зенит» был хорош. Но «Динамо» могло что‑то более агрессивное предложить. Было больше предпосылок, что москвичи сыграют лучше. «Зенит» играл в комфортном для себя темпе. Очень много пространства футболисты получали.

Если «Зенит» вот так и дальше будет играть, то шансов на самом деле мало у всех. Команде надо научиться так играть всегда: уверенно, дисциплинированно, со знанием дела», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

