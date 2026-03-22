Гвардиола с царапинами на голове прибыл на матч финала Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибыл на матч финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» с царапинами на голове. На данный момент счёт 0:0.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Ранее каталонский специалист уже появлялся на публике с царапинами, которые, как он признался, были следствием его собственных действий. В предыдущем матче небесно-голубые проиграли мадридскому «Реалу» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:2 и 1:5 по сумме двух игр.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.

