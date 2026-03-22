Никита Чернов: помню, каким Соболев был полтора года назад — ничего хорошего не ждите

Бывший защитник московского «Спартака» Никита Чернов, на данный момент выступающий за самарские «Крылья Советов», отреагировал на высказывание экс-одноклубника и нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Соболев сказал, что он теперь «плохой мальчик».

— Что, вы Соболева не знаете (улыбается)? Сашка сказал, что он будет, как раньше. Я помню, каким он был полтора года назад. Поэтому ничего хорошего не ждите (смеётся)! Во всех планах. Если будет, как был в «Спартаке» последний годик… Но главное, что он забивает и приносит пользу команде. Дальше — пусть сам решает, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Форвард санкт-петербургской команды забил четыре гола в пяти играх после рестарта чемпионата России.