Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Флик повторил рекорд Гвардиолы в «Барселоне», выдав серию побед дома

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил рекорд каталонского клуба в XXI веке по числу домашних побед подряд. В 29-м туре Ла Лиги сине-гранатовые на своём поле одолели «Райо Вальекано» (1:0). Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

Данная победа стала для «Барселоне» Флика 15-й подряд на своём поле. Ранее в XXI веке подобное достижение покорялось клубу лишь при испанском главном тренере Хосепе Гвардиоле (2010-2011). Следующим домашним матчем для «Барселоны» станет дерби с «Эспаньолом» в 31-м туре 11 апреля.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет чемпионскую гонку. Мадридский «Реал» отстаёт на семь очков и имеет игру в запасе.

