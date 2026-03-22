Флик повторил рекорд Гвардиолы в «Барселоне», выдав серию побед дома

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил рекорд каталонского клуба в XXI веке по числу домашних побед подряд. В 29-м туре Ла Лиги сине-гранатовые на своём поле одолели «Райо Вальекано» (1:0). Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Данная победа стала для «Барселоне» Флика 15-й подряд на своём поле. Ранее в XXI веке подобное достижение покорялось клубу лишь при испанском главном тренере Хосепе Гвардиоле (2010-2011). Следующим домашним матчем для «Барселоны» станет дерби с «Эспаньолом» в 31-м туре 11 апреля.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет чемпионскую гонку. Мадридский «Реал» отстаёт на семь очков и имеет игру в запасе.