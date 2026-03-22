«Райо Вальекано» провёл фантастический матч». Флик — о победе «Барселоны» в игре Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы своей команды в матче 29-го тура испанской Ла Лиги над «Райо Вальекано» (1:0).

«Я доволен. Самое главное было завоевать три очка… особенно после такого напряжённого графика игр.

Было важно победить, и неважно, что счёт 1:0. Он приносит нам три очка. Это была не лучшая наша игра, но «Райо Вальекано» провёл фантастический матч. Иньиго Перес [главный тренер «Райо Вальекано»] отлично справился, особенно учитывая его возраст… Мне очень нравится его команда. У них отличный стиль и они играют в великолепный футбол. Я их поздравляю», — приводит слова Флика Marca.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 32 очка.