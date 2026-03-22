Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 22 марта, завершился 22-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 22-го тура РПЛ-2025/2026:

Суббота, 21 марта:

«Ахмат» — «Ростов» — 1:0;

ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 3:1;

«Краснодар» — «Пари НН» — 5:0;

«Балтика» – «Сочи» — 4:0.

Воскресенье, 22 марта:

«Оренбург» — «Спартак» — 0:2;

«Динамо» Москва — «Зенит» — 1:3;

«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0;

«Локомотив» – «Акрон» — 5:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).