Никита Чернов высказался на тему своего будущего после истечения контракта со «Спартаком»

Защитник Никита Чернов, находящийся в аренде у «Крыльев Советов», высказался на тему своего будущего после истечения контракта со «Спартаком».

«Я проще отношусь к тому, что не попадаю в основной состав. Главное — те минуты, которые у меня есть, выкладываться на максимум. А там уже у главного тренера головной боли будет побольше, как говорится. Я делаю всё возможное от себя. «Крылья» — родная команда. Хочется максимум пользы принести даже в этот короткий промежуток времени. С Кузьмичёвым даже не общался по поводу будущего. До меня никакие новости не доходили. Хочу доиграть, чтобы «Крылья» решили все свои задачи. А дальше будем думать, время будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Крылья Советов» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

