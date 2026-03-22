«Локомотив» впервые в истории забил пять голов за первый тайм в чемпионате России

Московский «Локомотив» забил пять голов в ворота тольяттинского «Акрона» за первый тайм в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, тем самым установив уникальное достижение. Никогда прежде железнодорожники не забивали пять мячей за первые 45 минут игры в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.