«Локомотив» впервые в истории забил пять голов за первый тайм в чемпионате России
Московский «Локомотив» забил пять голов в ворота тольяттинского «Акрона» за первый тайм в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, тем самым установив уникальное достижение. Никогда прежде железнодорожники не забивали пять мячей за первые 45 минут игры в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7' 1:1 Аревало – 14' 2:1 Руденко – 23' 3:1 Бакаев – 26' 4:1 Воробьёв – 29' 5:1 Батраков – 39'
Удаления: нет / Эшковал – 70'
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.
