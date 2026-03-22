«Арсенал» — «Ман Сити»: О'Райли вывел «горожан» вперёд на 60-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Кубка английской лиги, в котором играют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.