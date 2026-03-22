Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор не пришёл на пресс-конференцию «Тоттенхэма» после разгрома от конкурента в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор не явился на пресс-конференцию после разгромного поражения своих подопечных от конкурента в борьбе за выживание в английской Премьер-лиге «Ноттингем Форест» (0:3) в 31-м туре. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45'     0:2 Гиббс-Уайт – 62'     0:3 Авонийи – 87'    

Как сообщает The Touchline в соцсети X, специалист не посетил конференцию из-за личных семейных обстоятельств. Его заменил один из ассистентов.

Поражение от «Ноттингема» стало для «Тоттенхэма» шестым в семи последних матчах АПЛ. Команда не побеждает в чемпионате с декабря 2025 года. Лондонцы располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице с 30 очками в 31 матче — в очке от зоны вылета.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android