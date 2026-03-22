Тудор не пришёл на пресс-конференцию «Тоттенхэма» после разгрома от конкурента в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор не явился на пресс-конференцию после разгромного поражения своих подопечных от конкурента в борьбе за выживание в английской Премьер-лиге «Ноттингем Форест» (0:3) в 31-м туре. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Как сообщает The Touchline в соцсети X, специалист не посетил конференцию из-за личных семейных обстоятельств. Его заменил один из ассистентов.

Поражение от «Ноттингема» стало для «Тоттенхэма» шестым в семи последних матчах АПЛ. Команда не побеждает в чемпионате с декабря 2025 года. Лондонцы располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице с 30 очками в 31 матче — в очке от зоны вылета.