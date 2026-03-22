Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Акрона» Пестряков — самый результативный игрок РПЛ до 20 лет в этом сезоне

Комментарии

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков отдал голевую передачу на Кевина Аревало в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля. Тем самым хавбек тольяттинского клуба укрепил своё преимущество в качестве самого результативного игрока чемпионата России до 20 лет в нынешнем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

На счету Пестрякова пять голов и четыре результативные передачи в этом розыгрыше РПЛ. На второй строчке находится Владимир Игнатенко из самарских «Крыльев Советов». В его активе четыре очка по системе «гол+пас».

Live
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android