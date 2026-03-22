Полузащитник «Акрона» Пестряков — самый результативный игрок РПЛ до 20 лет в этом сезоне

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков отдал голевую передачу на Кевина Аревало в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу хозяев поля. Тем самым хавбек тольяттинского клуба укрепил своё преимущество в качестве самого результативного игрока чемпионата России до 20 лет в нынешнем сезоне. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

На счету Пестрякова пять голов и четыре результативные передачи в этом розыгрыше РПЛ. На второй строчке находится Владимир Игнатенко из самарских «Крыльев Советов». В его активе четыре очка по системе «гол+пас».